Путін: "Західні куратори" спеціально поставили єврея на чолі України
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що "західні куратори поставили на чолі сучасної України етнічного єврея", аби "прикрити антилюдську сутність" України, повідомляє Українська правда.
Про це заявив Путін у коментарі журналісту пропагандистського телеканалу ВГТРК, передає "Медуза".
"Це робить ситуацію надзвичайно огидною, що етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і тих, хто очолював свого часу Голокост в Україні".
Що передувало:
- У червні Путін заявив, нібито з посиланням на своїх "друзів-євреїв", що Зеленський "не єврей, а ганьба єврейського народу".
- Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів кремлівському диктатору, що пишається президентом Зеленським.