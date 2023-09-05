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Путін: "Західні куратори" спеціально поставили єврея на чолі України

Путін: "Західні куратори" спеціально поставили єврея на чолі України
Фото: kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що "західні куратори поставили на чолі сучасної України етнічного єврея", аби "прикрити антилюдську сутність" України, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Путін у коментарі журналісту пропагандистського телеканалу ВГТРК, передає "Медуза".

"Це робить ситуацію надзвичайно огидною, що етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і тих, хто очолював свого часу Голокост в Україні".

Що передувало:

  • У червні Путін заявив, нібито з посиланням на своїх "друзів-євреїв", що Зеленський "не єврей, а ганьба єврейського народу".
  • Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів кремлівському диктатору, що пишається президентом Зеленським.

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