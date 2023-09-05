Україна погрожує ЄС позовом в разі продовження заборони агроекспорту

Україна погрожує подати позов проти Євросоюзу та країн-членів ЄС до Світової організації торгівлі (СОТ), якщо ті не скасують заборону на експорт її сільськогосподарської продукції, повідомляє Європейська правда.

Про це в інтерв'ю Politico заявив заступник міністра економіки України Тарас Качка.

За його словами, системна загроза її інтересам змушує Україну довести цю справу до СОТ, хоча Київ не має наміру негайно вживати заходів у відповідь, враховуючи "дух дружби й солідарності" між Україною та ЄС.

"З повною повагою і вдячністю до Польщі, у разі запровадження будь-яких заборон після (15 вересня. – Ред.) Україна подасть позов проти Польщі та ЄС до СОТ", – наголосив Качка.

Він також заявив, що немає жодних доказів відхилення цін або значного збільшення постачання зерна, які б виправдовували продовження обмежень на експорт.

"Ми отримали значну підтримку щодо забезпечення кращого транзиту товарів через територію сусідніх країн-членів, включаючи Польщу та Угорщину. Протягом останніх двох місяців ми значно просунулися у співпраці з Румунією щодо транспортування товарів з України", – сказав Качка.

Раніше міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що серед п’яти країн ЄС нема єдності щодо продовження заборони агроімпорту з України.

Комісар ЄС із питань сільського господарства Януш Войцеховський, який представляє Польщу, 31 серпня підтримав продовження тимчасової заборони на імпорт української агропродукції в п’ятьох країн Євросоюзу.

Україна наполягає, що одностороннє продовження заборони порушить правила спільного ринку та Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Дія заборони, яка поширюється на Польщу, Болгарію, Угорщину, Румунію та Словаччину, закінчується 15 вересня.

Зараз Польща перебуває в розпалі виборчої кампанії, призначеної на 15 жовтня, де керівна партія "Право і справедливість" намагається виграти третій термін поспіль.