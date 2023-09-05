Данілов розповів, що готовність України до зими обговорять на найближчій Ставці

На найближчому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача планують обговорити питання підготовки до зими та захист об’єктів критичної інфраструктури в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив секретар Ради Національної безпеки і оборони Олексій Данілов на Київському безпековому форумі.

"Те, що стосується підготовки до зими. Я можу відкрити невеличку завісу, що на найближчому засіданні Ставки Верховного Головнокомандуючого… Президент поставив завдання саме питання захисту об’єктів критичної інфраструктури, питання підготовки до зими. Воно окремо виділено питанням, і воно буде розглядатися. Тому що для нас це вкрай, вкрай важливо" , - сказав Данілов.

Він зауважив що, попри будь-яку пору року українці "мають бути в людських умовах".

"Інше питання - коли Путін атакує не військові об’єкти, на відміну від нас, а об’єкти критичної інфраструктури, коли він робить атаки на продовольчі склади, коли він нищить те, що по військових законах не можна було нищити, реакція світу є, як на мене, доволі млявою. І я можу сказати, оці санкції, які на сьогодні, звичайно, вони вже 11-й чи 12-й пакет. Їх постійно рахують, вони потужні, але майте на увазі, що будуть пролонговані їх дії в певному часі. Якби ці санкції розгорнули на 180 градусів і сказали, що в Росії заборонено будь-що купувати, то була б зовсім інша ситуація” , - вважає Данілов.

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, що минулого осінньо-зимового періоду Україна жила в умовах постійних відключень світла через удари армії РФ по об'єктах енергетики. Але вже ближче до весни ситуацію вдалося стабілізувати та обходитися без графіків відключень.

Наразі Україна готується пройти зиму без відключення світла і для цього є необхідні ресурси. Однак очільник Міненерго Герман Галущенко попередив: такий сценарій можливий у разі відсутності російських ударів по енергосистемі.

Тим часом військово-політичне керівництво не виключає нових атак по енергетиці України з боку РФ. Щоправда, цього разу ворог може зробити ставку на дрони, оскільки не має такого запасу, щоб бити залпом в 100 ракет.