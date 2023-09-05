МЗС відреагувало на слова Путіна про єврейське походження Зеленського

У Міністерстві закордонних справ вважають, що кремлівського диктатора Владіміра Путіна зациклило на походженні українського президента, що свідчить про його "глибоко укорінений антисемітизм", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook.

Таким чином дипломат прокоментував заяву Путіна від 5 вересня, в якій він пов’язав єврейське походження Зеленського із героїзацією нацизму.

"Хронічна фіксація Путіна на етнічному походженні українського президента є черговим виявом глибоко укоріненого антисемітизму російських еліт.

Закликаємо світ рішуче засудити антисемітські висловлювання російського президента. У сучасному світі не має бути місця ненависті за етнічною ознакою".

5 вересня у коментарі пропагандистського телеканалу ВГТРК Путін заявив, що "західні куратори поставили на чолі сучасної України етнічного єврея", аби "прикрити антилюдську сутність" України.