Зеленський підписав указ про звільнення голови Донецької ОВА Павла Кириленка

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 5 вересня, підписав указ про звільнення голови Донецької ОДА Павла Кириленка, повідомляє Новое время.

Указ опубліковано на сайті глави держави.

Раніше звільнення Кириленка погодив Кабінет міністрів — передбачається, що він може очолити Антимонопольний комітет.

Раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що Павло Кириленко може очолити Антимонопольний комітет після того, як його очільниця Ольга Піщанська написала заяву про відставку. Піщанська може обійняти посаду голови Фонду держмайна, а глава ФДМ Рустем Умєров стане міністром оборони замість Олексія Резнікова.

5 вересня Верховна Рада підтримала відставку Умерова з посади голови ФДМ. Очікується, що парламент проголосує за його призначення міністром оборони 6 вересня.