ОВА: Окупанти обстріляли Херсонську область, поранено чоловіка
Російські окупанти у вівторок, 5 вересня, обстріляли село Токарівка Херсонської області. У результаті поранення отримав 65-річний чоловік, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА в Telegram.
Армія Росії вдарила по Токарівці приблизно о 17:30.
За даними ОВА, внаслідок обстрілу постраждав 65-річний чоловік, який перебував біля будинку.
"Пораненого госпіталізували. Лікарі надають йому необхідну медичну допомогу", — повідомляє пресслужба.
Окупанти майже щодня обстрілюють звільнені райони Херсонської області.
У неділю, 3 серпня, внаслідок російського обстрілу Херсонської області загинула одна людина, ще четверо дістали поранення.