США закликали КНДР припинити переговори з РФ та пригрозили наслідками

Державний департамент США закликав Північну Корею припинити переговори з Російською Федерацією, а у Білому домі пригрозили наслідками. Відомо, що країни не одноразово обговорювали питання озброєння, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN та Sky News.

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель, після повідомлень про те, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин зустрінеться в Росії з російським диктатором Володимиром Путіним, визнав, що переговори щодо зброї між Росією та Північною Кореєю "активно просуваються".

"Як ви всі знаєте, деякі з вас повідомляли, що минулого місяця Сергій Шойгу, російський міністр оборони, відвідав КНДР, щоб спробувати переконати Пхеньян продати Росії артилерійські боєприпаси, і у нас є інформація, що Кім Чен Ин очікує, що ці дискусії будуть продовжувати, включаючи дипломатичну взаємодію в Росії на рівні лідера" , - сказав Патель.

Він заявив, що США закликали КНДР припинити переговори щодо зброї з Росією та дотримуватися публічного зобов’язання, взятого Пхеньяном, не надавати та не продавати зброю Росії.

Патель зазначив, що Росія "змушена відчайдушно шукати по всьому світу" зброю, яку можна було б використати у війні в Україні через санкції США.

Водночас, як пише Sky News, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван попередив, що Північна Корея "заплатить ціну", якщо надасть зброю Росії для війни проти України.

Співпраця між Росією та КНДР

Нагадаємо, що Північна Корея відкрито підтримує російську агресію проти України, а з початку року, за інформацією США, постачала боєприпаси бойовикам ПВК "Вагнера".

Нещодавно секретар Державного департаменту США Ентоні Блінкен заявив, що накладе додаткові санкції на КНДР або будь-яку іншу країну, яка постачатиме зброю росіянам.

Наприкінці минулого року США заявили, що КНДР поставила до Росії піхотні ракети та ракети для використання "вагнерівцями". За словами координатора стратегічних комунікацій РНБ США Джона Кірбі, потенційна угода, що обговорюється, забезпечить значні боєприпаси для різних типів систем озброєння, включаючи артилерію.

Зазначимо, що 4 вересня газета New York Times повідомила про можливу зустріч Кім Чен Ина з Путіним у Росії. Очікується, що вона відбудеться цього місяця, і під час неї сторони мають намір обговорити постачання озброєнь.

Ми також писали, що представниця Ради національної безпеки США Едріенн Вотсон повідомляла, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин розраховує взаємодіяти з російським диктатором Володимиром Путіним для активного просування переговорів між двома країнами щодо передачі озброєнь для РФ.