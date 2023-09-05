Прем'єрка Естонії відреагувала на заяву президента щодо своєї відставки

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас відреагувала на заяву президента країни Алара Каріса, який напередодні висловився за її відставку на самому початку скандалу довкола "російського бізнесу" її чоловіка, повідомляє Європейська правда.

Про це Каллас сказала в інтерв’ю ERR.

Естонська прем’єрка підкреслила, що має намір дотримуватися передбаченого Конституцією порядку, згідно з яким з посади її може зняти парламент більшістю голосів.

"Президент сказав мені саме те, що він потім заявив і громадськості, і що він говорив і раніше, але ж у нас зовсім недавно були вибори, – зазначила вона.

Каллас додала, що хоче "ввічливо вказати президенту на свою іншу думку і залишаюся при цій думці".

"Я буду прем'єр-міністром доти, доки партнери по коаліції і моя партія мене підтримують – а до цього часу вони не давали мені приводу в цьому засумніватися", – зауважила вона.

Напередодні Алар Каріс заявив, що вважав би за краще б відставку прем'єр-міністерки Каї Каллас на самому початку скандалу довкола "російського бізнесу" її чоловіка.

Нагадаємо, 4 вересня Каллас приходила на засідання антикорупційного комітету парламенту країни – Рійгікогу – у зв’язку зі скандалом довкола "російського бізнесу" чоловіка.