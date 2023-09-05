РосЗМІ повідомляють про збиття безпілотника біля однієї з резиденцій Путіна
Невідомий безпілотник нібито збили біля резиденції російського диктатора Володимира Путіна у Тверській області, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє The Moscow Times.
За даними російського видання, дрон знищили над селом Завидово у Тверській області. Населений пункт розташований біля села Козлово, в районі якого знаходиться державна резиденція "Русь" голови Кремля.
При цьому відстань між Козлово та Завидово - близько 15 кілометрів.
Падіння дронів біля маєтку Путіна
Нагадаємо, ще 30 травня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Москву нібито атакували дрони. Тоді журналісти писали, що безпілотники впали біля маєтків диктатора Володимира Путіна та міністра оборони Сергія Шойгу.
При цьому 3 травня невідомі безпілотники вдарили по Кремлю. Російська влада відразу ж почала звинувачувати Україну в атаці.