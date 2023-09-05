Повітряні сили: Росіяни запустили ударні БпЛА у напрямку України
Російські загарбники запустили з окупованого Криму кілька груп ударних безпілотників у напрямку південних областей Україні, також спостерігається активність авіації ворога на південно-східному та східному напрямках, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили у Telegram.
"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (рф) у напрямку південних областей".
Повідомляється, що можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА.
Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному та східному напрямках.
"Загроза застосування авіаційного озброєння. У разі оголошення тривоги - прямуйте в укриття", - попередили в Повітряних силах.