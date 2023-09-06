ISW: Українські сили просуваються вздовж укріплень РФ у Запорізькій області

Українські військові просунулися в район Роботиного, а також просуваються вздовж лінії російських укріплень у Вербовому.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

За даними Інституту, українські війська продовжують просуватися на заході Запорізької області. На геолокаційних відеозаписах, опублікованих 5 вересня, видно, що російські війська завдають ударів по українських позиціях на північний захід і захід від Роботиного. Це вказує на те, що українські сили просунулися в район поблизу населеного пункту, який, як раніше стверджували російські війська, вони контролюють. Українські сили також просунулися на південь від Роботиного і на північний захід від Вербового.

Геолокаційні дані, що свідчать про розташування сил на північному заході від Вербового, дозволяють припустити, що вони просуваються вздовж лінії російських укріплень, які пролягають уздовж цього населеного пункту.

Українські військові джерела також підтвердили, що українські сили досягли успіху в напрямку Роботине-Новопрокопівка на південь від Оріхова, а також повідомили, що українські сили проводять успішні наступальні операції на південь від Бахмута.

Російські джерела продовжують скаржитися на те, що російським військам не вистачає контрбатарейних засобів і артилерійських боєприпасів в умовах українського контрнаступу, з яким Кремль і Міністерство оборони (МО) Росії, як повідомляється, намагаються боротися.

Російські військові блогери стверджували 4 і 5 вересня, що російські контрбатарейні системи погано працюють уздовж фронту в Україні. Блогери стверджували, що російські війська значною мірою покладаються на безпілотники "Ланцет" та 220-мм і 300-мм снаряди для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), запаси яких є обмеженими.

Українські контрнаступальні операції на кордоні Донецької та Запорізької областей, швидше за все, досягли успіху. Вони затиснули частини 7-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії (ВДВ) і не дозволили їм передислокуватися на критичні ділянки фронту в західній частині Запорізької області.

Російський блогер 5 вересня опублікував аудіозапис нібито від солдата російського 247-го полку (ДШП), в якому солдат стверджує, що йому доводиться забирати тіла російських військовослужбовців під Старомайорським, оскільки російське командування не контролює процес забирання тіл. Солдат стверджує, що його підрозділ втратив 49 людей за один день боїв.

Ключові висновки ISW за 5 вересня