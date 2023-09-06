ISW: Українські сили просуваються вздовж укріплень РФ у Запорізькій області
Українські військові просунулися в район Роботиного, а також просуваються вздовж лінії російських укріплень у Вербовому. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
За даними Інституту, українські війська продовжують просуватися на заході Запорізької області. На геолокаційних відеозаписах, опублікованих 5 вересня, видно, що російські війська завдають ударів по українських позиціях на північний захід і захід від Роботиного. Це вказує на те, що українські сили просунулися в район поблизу населеного пункту, який, як раніше стверджували російські війська, вони контролюють. Українські сили також просунулися на південь від Роботиного і на північний захід від Вербового.
Геолокаційні дані, що свідчать про розташування сил на північному заході від Вербового, дозволяють припустити, що вони просуваються вздовж лінії російських укріплень, які пролягають уздовж цього населеного пункту.
Українські військові джерела також підтвердили, що українські сили досягли успіху в напрямку Роботине-Новопрокопівка на південь від Оріхова, а також повідомили, що українські сили проводять успішні наступальні операції на південь від Бахмута.
Російські джерела продовжують скаржитися на те, що російським військам не вистачає контрбатарейних засобів і артилерійських боєприпасів в умовах українського контрнаступу, з яким Кремль і Міністерство оборони (МО) Росії, як повідомляється, намагаються боротися.
Російські військові блогери стверджували 4 і 5 вересня, що російські контрбатарейні системи погано працюють уздовж фронту в Україні. Блогери стверджували, що російські війська значною мірою покладаються на безпілотники "Ланцет" та 220-мм і 300-мм снаряди для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), запаси яких є обмеженими.
Українські контрнаступальні операції на кордоні Донецької та Запорізької областей, швидше за все, досягли успіху. Вони затиснули частини 7-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії (ВДВ) і не дозволили їм передислокуватися на критичні ділянки фронту в західній частині Запорізької області.
Російський блогер 5 вересня опублікував аудіозапис нібито від солдата російського 247-го полку (ДШП), в якому солдат стверджує, що йому доводиться забирати тіла російських військовослужбовців під Старомайорським, оскільки російське командування не контролює процес забирання тіл. Солдат стверджує, що його підрозділ втратив 49 людей за один день боїв.
Ключові висновки ISW за 5 вересня
- Українські сили продовжують наступати на заході Запорізької області.
- Російські джерела продовжують скаржитися на те, що російські війська не мають достатніх контрбатарейних можливостей та артилерійських боєприпасів в умовах триваючого українського контрнаступу, з яким Кремль і Міністерство оборони (МО) Росії, як повідомляється, намагаються боротися.
- Українські контрнаступальні операції на кордоні Донецької та Запорізької областей, швидше за все, мають успіх у стримуванні підрозділів 7-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії (ВДВ) і запобіганні їхньої передислокації на критичні ділянки фронту в західній частині Запорізької області.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу повторив шаблонну риторику, спрямовану на те, щоб відкинути нещодавні досягнення України і підкреслити початок нового навчального року в російських військових навчальних закладах під час зустрічі з російським військовим керівництвом 5 вересня.
- Президент Росії Володимир Путін провів історичні паралелі між участю СРСР у Другій світовій війні та нинішньою війною в Україні, щоб сформувати ідеологічні очікування щодо тривалості воєнних дій.
- Вірменський уряд, схоже, серйозно ставить під сумнів свої десятилітні відносини з Росією у сфері безпеки на тлі повідомлень про вірменську гуманітарну допомогу Україні та зростаючого невдоволення громадськості гарантіями безпеки, наданими Росією.
- Російські війська провели наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, у прикордонній зоні між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей, а також у західній частині Запорізької області і просунулися вперед на деяких ділянках 5 вересня.
- Українські війська провели наступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту і 5 вересня просунулися вперед під Бахмутом, у прикордонній зоні на заході Донецької та сході Запорізької областей, а також у західній частині Запорізької області.
- Російські джерела продовжують повідомляти про зусилля Росії з набору добровольців на тлі постійних чуток про загальну мобілізацію.
- За повідомленнями, 5 вересня Служба безпеки України (СБУ) здійснила замах на вбивство російського окупаційного чиновника в окупованій Луганській області.