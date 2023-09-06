ППО вночі знищила 8 ракет і 15 "Шахедів" – Повітряні сили

У ніч на 6 вересня російські окупанти завдали ударів по Україні ракетами та безпілотниками-камікадзе. Протиповітряна оборона знищила 8 ракет і 15 дронів типу Shahed.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Усього зафіксували 33 повітряні цілі, які запустили росіяни. Серед них:

7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса;

1 балістична ракета "Іскандер-М";

25 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

Силами та засобами протиповітряної оборони, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 23 повітряні цілі: 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 1 балістичну ракету "Іскандер-М" та 15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131, повідомили в Повітряних силах.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.