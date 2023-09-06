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ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів та 36 артсистем – Генштаб

ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів та 36 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 610 російських окупантів, а також знищили 8 танків, 36 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 266290 (+610) осіб,
  • танків – 4497 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 8682 (+12) од,
  • артилерійських систем – 5685 (+36) од,
  • РСЗВ – 748 (+1) од,
  • засобів ППО – 505 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4519 (+7) од,
  • крилатих ракет – 1447 (+0) од,
  • кораблів / катерів – 19 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8190 (+15) од,
  • спеціальної техніки – 852 (+1) од.

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