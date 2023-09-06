ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів та 36 артсистем – Генштаб
За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 610 російських окупантів, а також знищили 8 танків, 36 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 266290 (+610) осіб,
- танків – 4497 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 8682 (+12) од,
- артилерійських систем – 5685 (+36) од,
- РСЗВ – 748 (+1) од,
- засобів ППО – 505 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4519 (+7) од,
- крилатих ракет – 1447 (+0) од,
- кораблів / катерів – 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8190 (+15) од,
- спеціальної техніки – 852 (+1) од.