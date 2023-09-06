Сирський: РФ хоче реваншу під Куп'янськом та Лиманом, готує штурмовиків

Російські окупанти готують штурмові загони та перекидають частини 25 армії на ділянку фронту Куп'янськ-Лиман. Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, повідомляє Ліга.net.

За його словами, ворог має намір перехопити оперативну ініціативу на сході та взяти реванш — на Куп'янському напрямку завершує підготовку штурмових загонів, веде запеклі обстріли.

На Лиманському напрямі росіяни продовжують замінювати війська на частині 25 армії, яка була сформована на території РФ.

Під Бахмутом точаться запеклі бої, загарбники намагаються утримати позиції, але Збройні Сили України поступово вибивають окупантів.