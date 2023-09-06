Close button

Держсекретар США Блінкен прибув з візитом до України

Держсекретар США Блінкен прибув з візитом до України
Фото: U.S. Department of State/flickr

До Києва прибув з офіційним візитом державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, повідомляє Європейська правда.

Вранці 6 вересня стало відомо, що Блінкен вже перебуває в українській столиці.

Про можливість його візиту у середу ЗМІ неофіційно дізналися ще напередодні, проте у Держдепі відмовилися коментувати ці чутки. 

Як відомо, в ніч на 6 вересня РФ здійснила чергову повітряну атаку на українські міста, у тому числі Київ. Повітряна тривога закінчилася за лічені години до приїзду Блінкена, ППО знищила﻿ усі цілі, що летіли на столицю.

Новини

Популярні теми форуму

analytics