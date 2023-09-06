Держсекретар США Блінкен прибув з візитом до України
До Києва прибув з офіційним візитом державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, повідомляє Європейська правда.
Вранці 6 вересня стало відомо, що Блінкен вже перебуває в українській столиці.
Про можливість його візиту у середу ЗМІ неофіційно дізналися ще напередодні, проте у Держдепі відмовилися коментувати ці чутки.
Як відомо, в ніч на 6 вересня РФ здійснила чергову повітряну атаку на українські міста, у тому числі Київ. Повітряна тривога закінчилася за лічені години до приїзду Блінкена, ППО знищила усі цілі, що летіли на столицю.