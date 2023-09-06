Вірменія та США проведуть спільні військові навчання
У Вірменії у вересні пройдуть спільні з американцями військові навчання, повідомляє Українська правда.
"У рамках підготовки до участі в міжнародних миротворчих місіях з 11 до 20 вересня у Вірменії на базі навчального центру миротворчої бригади Міноборони Вірменії "Зар" відбудуться спільні вірмено-американські військові навчання "Партнер Орел-2023" (EAGLE PARTNER 2023)", – заявили в Міноборони Вірменії.
Повідомляється, що навчання передбачають "виконання завдань зі стабілізації між конфліктуючими сторонами під час миротворчої місії".
"Метою навчань є підвищення рівня взаємосумісності підрозділу, який бере участь у міжнародних миротворчих місіях в рамках миротворчих операцій, обмін передовим досвідом у сфері управління та тактичного зв'язку, а також підвищення готовності вірменського підрозділу до запланованої оцінки "Концепції оперативних спроможностей" НАТО/ПЗМ", – йдеться в повідомленні.