Україна отримає від Британії розвідувальні бронемашини Scimitar

Велика Британія передає Україні броньовані розвідувальні машини CVR(T) модифікації Scimitar MK2 після підготовки фахівцями компанії Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, представники RBSL вирушили до Німеччини, щоб допомоги військовослужбовцям британської армії у підготовці розвідувальних машин класу CVR(T) MK2 до відправки в Україну.

Фахівці надали підтримку у діагностуванні несправностей, технічні консультації та рекомендації з ремонту, поради щодо безпеки транспортних засобів, провели дорожні випробування та взяли участь у ремонті.

Загалом упродовж 32 днів вдалося підготувати 23 машини.

Модифікації CVR(T) включають, зокрема, легкі танки Scorpion та Scimitar, бронетранспортер Spartan, самохідну протитанкову ракетну установку Striker та командно-штабну машину Sultan.