У навчальну програму російських школярів додали нові розділи, пов’язані з воєнною підготовкою, кремлівським баченням історії та пропагандою про попередні роки війни і "спецоперацією" проти України, повідомляє Європейська правда.

Цьому питанню присвятила свій черговий огляд про війну розвідка Міністерства оборони Британії.

Аналітики зауважили, що цьогоріч російські школярі почали навчальний рік з оновленою програмою, де є більше елементів воєнної підготовки та багато інформації про "СВО". Президент РФ Владімір Путін особисто проводив урок для 30 учнів у перший день семестру.

Російський парламент затвердив змінену навчальну програму ще минулого року.

Екзамен з історії тепер включає "возз’єднання Криму з Росією" і "спеціальну військову операцію" проти України.

У предмет "Основи безпеки життєдіяльності" для старших класів включили розділ про базову військову підготовку, де розповідають про основи роботи з автоматом Калашникова, ручними гранатами, безпілотниками та першою допомогою у тактичних умовах.

"У гості до учнів можуть запрошувати ветеранів, які воювали в Україні" , – додають аналітики.