Британська розвідка: РФ додала в шкільну програму воєнну підготовку і пропаганду
У навчальну програму російських школярів додали нові розділи, пов’язані з воєнною підготовкою, кремлівським баченням історії та пропагандою про попередні роки війни і "спецоперацією" проти України, повідомляє Європейська правда.
Цьому питанню присвятила свій черговий огляд про війну розвідка Міністерства оборони Британії.
Аналітики зауважили, що цьогоріч російські школярі почали навчальний рік з оновленою програмою, де є більше елементів воєнної підготовки та багато інформації про "СВО". Президент РФ Владімір Путін особисто проводив урок для 30 учнів у перший день семестру.
Російський парламент затвердив змінену навчальну програму ще минулого року.
Екзамен з історії тепер включає "возз’єднання Криму з Росією" і "спеціальну військову операцію" проти України.
У предмет "Основи безпеки життєдіяльності" для старших класів включили розділ про базову військову підготовку, де розповідають про основи роботи з автоматом Калашникова, ручними гранатами, безпілотниками та першою допомогою у тактичних умовах.
"У гості до учнів можуть запрошувати ветеранів, які воювали в Україні", – додають аналітики.
"Оновлена програма має три мети: нав’язати учням кремлівське обґрунтування "СВО", прищепити бойовий дух і скоротити терміни для їхньої подальшої мобілізації та залучення на полі бою. Включення розділу про безпілотники вказує, що їхня роль на полі бою зростає, і що росіяни напряму вчаться з досвіду використання цих систем", – зазначає розвідка.