Наступ на півдні: Генштаб повідомляє про успіхи ЗСУ в напрямку Новопрокопівки
На напрямку Роботине-Новопрокопівка українські війська мали успіх та закріплюються на досягнутих рубежах. Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.
"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках", - повідомив він.
Ковальчук зазначив, що українські військові на напрямку Роботине-Новопрокопівка мали успіх та закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, а також здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.
За словами речника, ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.
Водночас Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
"Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Також на Лиманському та Бахмутському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки та північніше Кліщіївки. Важкі бої тривають", - додав він.