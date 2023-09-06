Наступ на півдні: Генштаб повідомляє про успіхи ЗСУ в напрямку Новопрокопівки

На напрямку Роботине-Новопрокопівка українські війська мали успіх та закріплюються на досягнутих рубежах. Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках" , - повідомив він.

Ковальчук зазначив, що українські військові на напрямку Роботине-Новопрокопівка мали успіх та закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, а також здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Мапа: DeepState

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.

За словами речника, ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.

Водночас Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.