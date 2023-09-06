В Узбекистані припинили надсилати грошові перекази до Росії

Найбільші платіжні сервіси Узбекистану призупинили послуги грошових переказів з Росії і в Росію, йдеться в заявах компаній Pay Way та Oson, повідомляє Ліга.Фінанси.

"У застосунку тимчасово буде відключено перекази за всіма міжнародними напрямками, зокрема з Росії та в Росію" , – повідомила пресслужба Pay Way.

Тимчасово відключити ці напрямки доручив Центробанк Узбекистану.

В Oson також повідомили, що з 5 вересня тимчасово будуть припинені міжнародні перекази та оплата за закордонні сервіси.

ЦБ Узбекистану поки що не коментує цю ситуацію. В Узбекистані наразі зареєстровано 52 платіжні системи.