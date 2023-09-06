NYT: Сили оборони намагаються розширити плацдарм у районі Роботино

Українські військові намагаються розширити плацдарм в районі селища Роботине Запорізької області для подальшого просування на південь. ﻿﻿Про це пише The New York Times із посиланням на військових аналітиків та моніторингову групу Black Bird Group, повідомляє Українська правда.

За даними військових аналітиків, останніми днями українська армія бореться за прорив російських позицій біля села Вербове, приблизно за шість миль (9,6 км) на схід від села Роботине.

Організація Black Bird Group, яка аналізує супутникові знімки і контент з соціальних мереж, повідомила в понеділок, що українські солдати подолали перешкоди на шляху до бойових позицій російської піхоти на околицях Вербового.

Речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун раніше повідомляв, що російські окопи і бліндажі, з якими зараз стикаються українські військові під Вербовим, "не такі сильні", як на першій лінії оборони. Водночас він додав, що просування ускладнюють мінні поля.

Військові аналітики, з якими поспілкувалося видання, припускають, що Росія, можливо, посилила свою оборону за межами Роботиного додатковими військами.

Вони зазначають, що наступ українців на схід до Вербового має на меті розширити "отвір" у російській обороні. Це критично важливо, оскільки "просування по вузькому коридору може зробити війська вразливими до контратак з флангів". Ширший "отвір" також дозволить українським військам залучити більше техніки і особового складу для підтримки подальшого просування на південь.

Карта: Deepstate

Стратегічною метою цього наступу є місто Токмак, яке розташоване приблизно за 15 миль (понад 24 км) на південь від Роботиного. Щоб досягти його, українським військам доведеться повністю прорвати оборону навколо Вербового, а потім подолати додаткові шари оборони.