Росіяни за добу обстріляли 10 областей – зведення ОВА

Російська армія за добу здійснила атаки на 10 областей України ракетами, безпілотниками та артилерією. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 середи, 6 вересня, повідомляє Укрінформ.

У Київській області тривога тривала майже дві години. Працювала ППО. Влучань немає. Попередньо — постраждалі відсутні.﻿ Внаслідок падіння уламків між населеними пунктами в полі зафіксовано декілька пожеж травяного настилу - всі ліквідовані. В одній з громад пошкоджего приміщення торгового закладу. Вогнем знищено вантажівку та екскаватор, що знаходилися поруч. Фіксації падіння уламків продовжуються.

У Чернігівській області за добу зафіксовано шість обстрілів. Ворог з мінометів та артилерії обстрілював громади Новгород-Сіверського та Корюківського районів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

У Сумській області вночі та вранці росіяни здійснили сім обстрілів прикордоння. Зафіксовано 50 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Шалигинська, Середино-Будська громади. Ворог бив з мінометів, артилерії та АГС. Попередньо — без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 30 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 192 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Миропільська, Шалигинська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади. У Великописарівській громаді пошкоджено господарське приміщення, приміщення ліцею, нежитлові приміщення, два трактори, два автомобілі та приватне домоволодіння.

У Дніпропетровській області вночі та вранці російська армія обстріляла Нікопольський район. Застосувала важку артилерію. Била по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Загиблих та постраждалих немає. Наслідки атак уточнюються.

Вчора агресор атакував Нікопольський район з безпілотника. Снаряди скинув на районний центр. Пошкоджені навчальний заклад, склад, приватне підприємство та інфраструктурний об’єкт. Понівечений житловий будинок.

У Запорізькій області за минулу добу ворог здійснив 94 удари по 26 населених пунктах. 80 артилерійських обстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Ольгівського, Левадного, Щербаків, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших міст та сіл на лінії вогню. Зафіксовано дев'ять авіаційних ударів по Оріхову, Роботиному та Новоданилівці, БПЛА-атаки по Новодарівці, Малинівці й Кам'янському, а також обстріли з РСЗВ по Степногірську та Полтавці.

Внаслідок авіаційного удару по Новоданилівці поранення отримали троє місцевих жителів: 56-річний чоловік та жінки 57 й 58 років. Постраждалих доставлено в лікувальну установу для надання медичної допомоги. Надійшло 59 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовців РФ.

У Харківській області минулої доби на Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Ветеринарного Харківського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Шевченка Харківського району, Стариця, Гатище, Плетенівка, Нестерне, Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаційного удару в районах Петропавлівки та Крохмального. Ворог продовжує обстрілювати з артилерії та мінометів населені пункти: Масютівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Табаївка та Піщане.

У Луганській області агресор атакував Білогорівку. Артилерія та міномети застосовувалися по Невському, Білогорівці, Діброві. За добу ворог здійснив 155 обстрілів.

У Донецькій області ворог здійснив 1304 обстріли по лінії зіткнення: 597 — на Лиманському напрямку, 368 — на Соледарському, 339 — на Донецькому. Під вогнем перебували 14 населених пунктів: Костянтинівка, Торецьк, Авдіївка, Часів Яр, Курахове, смт Очеретине, смт Велика Новосілка, смт Курдюмівка, смт Неліпівка, смт Петрівка, с.Новоукраїнка, с.Шахтарське, с.Кліщіївка, с.Галицинівка. Пошкоджено 25 житлових будинків (з них три багатоквартирних), три цивільних автомобіля, 8 гаражів, приміщення АТ «Часовоярського вогнетривкого комбінату», ЛЕП.

На Донеччині за добу шестеро людей зазнали поранень.

Зранку в середу російські загарбники обстріляли Очеретине і околиці Курахівської громади. "На Волноваському напрямку у Комарській громаді під обстрілами селище Шевченко, у Вугледарській громаді — Вугледар і Новоукраїнка… Зранку обстріляні Очеретине і околиці Курахівської громади" , - повідомила Донецька обласна військова адміністрація.

В Одеській області протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Одна людина загинула – співробітник агропідприємства отримав важкі поранення, помер у лікарні. У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

По Херсонській області за добу по області ворог здійснив 65 обстрілів, з них по Херсону — чотири обстріли. Росіяни поцілили у райони 24 населених пунктів області та вежу мобільного зв’язку у Бериславському районі.

Вдень армія РФ обстріляла Іванівку, що в Херсонському районі. Травмовані дві жінки 53 і 73 років. Під час обстрілу вони знаходилися на подвір’ях своїх будинків. Обох у стані середньої важкості госпіталізували. Ворог вдарив по Токарівці. Під обстріл потрапив 65-річний чоловік, який знаходився біля будинку. Пораненого шпиталізували. Лікарі надають йому необхідну меддопомогу.

Всього за добу через російську агресію три людини дістали поранення.