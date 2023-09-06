Підготовка енергосистеми до зими: Зеленський збирав ставку

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому розглянули питання підготовки енергетичної системи України до зими та можливих російських обстрілів.

Про це президент повідомив﻿ у Telegram.

"Комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від усього, що може вигадати країна-терорист. Доповіді Прем’єр-міністра Шмигаля, віцепрем’єра Кубракова, усього енергетичного сектору, Держспецзв’язку, Генштабу й обласних військових адміністрацій" , – йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що "є над чим працювати". За його словами, усі учасники наради отримали "конкретні завдання із конкретними термінами виконання".

Президент зазначив, що до питання підготовки енергосистеми до зими "буде особлива увага".