Маск позичив $1 млрд у SpaceX, коли купував Twitter – WSJ

Мільярдер Ілон Маск звернувся до виробника ракет SpaceX, яким він керує як гендиректор, за позикою в 1 млрд доларів приблизно в той самий час, коли він купував Twitter (зараз перейменований в X).﻿ Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Економічна правда.

"Ця незвичайна позика є останнім прикладом того, як найбагатша людина світу отримала кошти від своєї бізнес-імперії без необхідності назавжди розлучатися з акціями, що дозволило йому зібрати кошти для широкого спектру своїх починань.

SpaceX схвалила позику, яка була забезпечена частиною його акцій SpaceX, у жовтні, і того ж місяця Маск зняв усю суму" , - пише газета з посиланням на документи, з якими їй вдалось ознайомитись.

"Неможливо з'ясувати, чому він взяв цю позику. Він виплатив позику незабаром після того, як позичив гроші, повернувши SpaceX 1 мільярд доларів з відсотками в листопаді. Маск і SpaceX не відповіли на запити про коментарі" , - додає WSJ.

Протягом багатьох років Маск домовлявся з банками про позики під заставу своїх акцій у компаніях, включаючи Tesla.

Наприкінці липня Ілон Маск змінив назву Twitter на X.

Маск на сьогодні є найбільшим акціонером SpaceX, контролюючи 42% акцій і майже 79% голосів станом на березень, згідно з поданням SpaceX до регулятора. Якщо він захоче взяти кредит у SpaceX, він майже напевно зможе це зробити.