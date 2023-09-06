Суд над Коломойським: розгляд апеляції перенесли

Сьогодні Київський апеляційний суд мав розглянути апеляцію адвокатів Коломойського на обрання йому запобіжного заходу. Втім розгляд скарги перенесли на 25 вересня, повідомляє Укрінформ.

Про таке рішення оголосив головуючий колегії суддів Віктор Глиняний.

Київський апеляційний суд переніс на 12:40 25 вересня розгляд скарги олігарха Ігоря Коломойського на обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 509 млн грн у зв'язку з тим, що не надійшли матеріали справи з Шевченківського райсуду столиці.

Як повідомлялося﻿, 2 вересня Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення про призначення Коломойському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 31 жовтня з альтернативою у вигляді внесення застави у розмірі 509 млн 960 тис. грн.

Коломойському повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство); ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

За даними слідства, упродовж 2013-2020 років він легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. За даними правоохоронців, було створено кредитні зобовʼязання товариства вже безпосередньо перед олігархом та всі подальші перерахування заборгованості цього товариства надходили на особистий рахунок Коломойського.