У Великій Британії підтвердили знищення танка Challenger 2 в Україні

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс підтвердив знищення в Україні першого танка Challenger 2.﻿ Про це він сказав в ефірі Sky News, повідомляє Укрінформ.

"Я можу підтвердити, що інформація є коректною і, можливо, це перша втрата, наскільки нам відомо. Матеріальні втрати — те, що може траплятися у зоні бойових дій" , - сказав Шеппс.

За його словами, російська артилерія вразила танк, і він згорів. Однак екіпаж з шести осіб зміг врятуватися.

Шеппс додав, що Британія не відправить Україні новий танк на заміну втраченому.

Загалом Велика Британія відправила в Україну 14 танків Challenger 2, лише один з них був знищений.

Учора у мережі з'явилося﻿ відео, на якому видно як танк, схожий на Challenger 2, горить.