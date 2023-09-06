У НБУ прозвітували про зниження міжнародних резервів у серпні на 3,2%

Протягом серпня 2023 року міжнародні резерви України знизилися на 3,2% на тлі інтервенцій НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку.﻿ Про це йдеться в повідомленні Національного банку, повідомляє Економічна правда.

Так, станом на 1 вересня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили майже 40,4 млрд дол. США.

"У серпні вони знизилися на 3,2% на тлі інтервенцій НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України, які значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів" , - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в Нацбанку, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту.

Загалом упродовж серпня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України. У серпні 2023 року Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2 453,8 млн дол. США та викупив до резервів – 4,5 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив 2 449,3 млн дол. США.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 1 664,4 млн дол. США. З цієї суми:

1 632,9 млн дол. США – макрофінансова допомога від ЄС;

21,9 млн дол. США – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 306,5 млн дол. США, з яких 169,1 млн дол. США – боргу перед Світовим банком, 63,7 млн дол. США – за обслуговування та погашення валютних ОВДП, решта – боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 379,6 млн дол. США.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У серпні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 120,5 млн дол. США.