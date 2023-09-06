Відновлення е-декларування: НАЗК просить Зеленського ветувати закон

Нацагентство з питань запобігання корупції планує звернутися до президента Володимира Зеленського з проханням накласти вето на ухвалений Верховною Радою законопроєкт про декларування держслужбовців (9587-Д), повідомляє Новое время.

Зазначається, що це дасть змогу повернути його на повторний розгляд Верховній Раді. У НАЗК переконані, що таке рішення є єдиним у правовій площині, яке задовольнить запит суспільства на перемогу над корупцією та європейське майбутнє України.

Насамперед, звертають увагу в агентстві, в ухваленому законопроєкті підтримано норму, згідно з якою особа, яка подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 млн грн, у разі сплати штрафу не потрапляє до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

"Законодавці підтримали зміни, якими буде приховано дані згаданого Реєстру від громадян, журналістів та доброчесних керівників, шляхом невнесення відомостей щодо осіб, яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також видалення більшості вже наявних відомостей щодо осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративних та кримінальних пов’язаних з корупцією та корупційних правопорушень" , — зазначають у НАЗК.

В агентстві нагадали, що до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, сьогодні входять 46 556 осіб. З них 1 961 особу притягнуто до дисциплінарної відповідальності, 29 457 — до адміністративної відповідальності, а 15 138 — до кримінальної.

Після внесення змін до ст. 59 законопроєкту орієнтовно залишиться 5 021 особа, буде видалено понад 10 тис. осіб засуджених за корупційні злочини.

Там наголосили, що зміни до ст. 59 нададуть можливість не враховувати під час призначення на посади суддів, керівні посади в державних органах та органах місцевого самоврядування факт засудження особи за корупційні злочини. Оскільки при призначенні на ці та інші важливі посади здійснюється спеціальна перевірка, зокрема на предмет наявності особи в Реєстрі.