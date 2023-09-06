Дружина Пашиняна приїде в Україну та передасть гумодопомогу від Вірменії – ЗМІ

Дружина прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна Ганна Акопян сьогодні візьме участь у щорічному саміті перших леді та джентльменів у Києві, який проводиться третій рік поспіль з ініціативи першої леді України Олени Зеленської, повідомляє Радио Азатутюн.

Інформація щодо участі дружини вірменського лідера опублікована на сайті саміту.

Зі вступною промовою учасників заходу привітає президент України Володимир Зеленський.

У саміті цього року беруть участь дружини та чоловіки лідерів Великобританії, Японії, Туреччини, Іспанії, Чехії, Данії, Ізраїлю та низки інших країн, високопосадовці-чиновники Євросоюзу, відомі журналісти та актори.

Темою цьогорічного саміту є психічне здоров'я, а гості виступатимуть під час панельних дискусій.

Вірменській службі "Радіо Свобода" стало відомо, що Вірменія вперше після російського вторгнення в Україну направила до цієї країни гуманітарну допомогу. Очікується, що Анна Акопян сьогодні у Києві передасть цю допомогу.

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