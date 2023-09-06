Прем'єрка Данії з візитом у Києві: виступила у Раді

Прем’єрка Данії втретє за час повномасштабної війни прибула в Україну та виступила у Верховній Раді, повідомляє Європейська правда.

Данське TV2 повідомило, що Метте Фредеріксен прибула до Києва та опублікували фрагменти її виступу у Верховній Раді.

Фото прем'єрки у Раді опублікував депутат Ярослав Железняк.

Про візит Фредеріксен не було відомо заздалегідь.

TV2 повідомляє, що перед приїздом до Києва Фредеріксен відвідала церкву у Бучі, де зараз розміщена фотовиставка воєнних злочинів російських військових, скоєних під час окупації.