Рада призначила Умєрова новим міністром оборони – нардеп
Верховна рада проголосувала за призначення Рустема Умєрова міністром оборони України. Рішення підтримали 338 депутатів.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
За його словами, призначення підтримали всі фракції.
Хто такий Рустем Умєров
Рустем Умєров народився 19 квітня 1982 року в Самарканді (Узбекистан) в сім'ї вихідців з Алушти (Крим). Етнічний кримський татарин і мусульманин. Батько - Енвер Умєров, інженер-технолог. Мати - Мер'єм Умєрова, інженер-хімік.
Рустем Умєров одружений та виховує трьох дітей.
Освіта
Відомо, що Умєров є випускником Кримської школи-інтернату для обдарованих дітей Міністерства освіти і науки АР Крим. Стипендіат за "Програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX), США".
Він здобув ступінь бакалавра економіки та магістра фінансів у Національній академії управління.
Кар'єра
Умєров почав свою кар'єру в телекомунікаційній компанії lifecell, займаючи різні керівні посади з 2004 по 2010 роки. Паралельно почав займатися інвестиційною діяльністю.
Зокрема, він заснував інвестиційну компанію ASTEM і благодійний фонд ASTEM Foundation, яка:
- управляє інвестиціями в області зв'язку, інформаційних технологій та інфраструктури,
- є одним із донорів програми Ukrainian Emerging Leaders у Стенфордському університеті, яка покликана навчати українських політиків, юристів, соціальних підприємців, бізнесменів та громадських лідерів.
У 2007 році був співзасновником міжнародної організації "Bizin Qirim" та ГО "Земляцтво кримських татар". Також з 2011 до 2013 року був співзасновником "Фонду Розвитку Криму". В ці ж роки обіймав посаду у компанії "iCapital", а через деякий час працював в компанії "ICG Investments".
У 2012 році Умєров став співзасновником і членом правління Кримської міжнародної бізнес-асоціації. В цьому ж році був довіреною особою кандидата в народні депутати в 10 окрузі в АР Крим Ахтема Чигойза.
У 2016 році надав допомогу у створенні "Фонду Культурної Спадщини".
Політична діяльність
У вересні 2019 року Умєров був обраний народним депутатом України від фракції "Голос".
Під час роботи у Верховній раді очолював Тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу отримання використання міжнародної матеріально-технічної допомоги.
Також Умєров був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа", учасник української переговорної групи з РФ.
В серпні 2021 року указом президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. З грудня 2020 року Умєров є співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа".
До призначення міністром очолював Фонд Державного майна. На цій посаді Умєров працював з 7 вересня 2022 року.