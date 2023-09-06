Рада призначила Умєрова новим міністром оборони – нардеп

Верховна рада проголосувала за призначення Рустема Умєрова міністром оборони України. Рішення підтримали 338 депутатів.

Про це повідомив﻿ народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, призначення підтримали всі фракції.

Фото: t.me/yzheleznyak

Хто такий Рустем Умєров

Рустем Умєров﻿ народився 19 квітня 1982 року в Самарканді (Узбекистан) в сім'ї вихідців з Алушти (Крим). Етнічний кримський татарин і мусульманин. Батько - Енвер Умєров, інженер-технолог. Мати - Мер'єм Умєрова, інженер-хімік.

Рустем Умєров одружений та виховує трьох дітей.

Освіта

Відомо, що Умєров є випускником Кримської школи-інтернату для обдарованих дітей Міністерства освіти і науки АР Крим. Стипендіат за "Програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX), США".

Він здобув ступінь бакалавра економіки та магістра фінансів у Національній академії управління.

Кар'єра

Умєров почав свою кар'єру в телекомунікаційній компанії lifecell, займаючи різні керівні посади з 2004 по 2010 роки. Паралельно почав займатися інвестиційною діяльністю.

Зокрема, він заснував інвестиційну компанію ASTEM і благодійний фонд ASTEM Foundation, яка:

управляє інвестиціями в області зв'язку, інформаційних технологій та інфраструктури,

є одним із донорів програми Ukrainian Emerging Leaders у Стенфордському університеті, яка покликана навчати українських політиків, юристів, соціальних підприємців, бізнесменів та громадських лідерів.

У 2007 році був співзасновником міжнародної організації "Bizin Qirim" та ГО "Земляцтво кримських татар". Також з 2011 до 2013 року був співзасновником "Фонду Розвитку Криму". В ці ж роки обіймав посаду у компанії "iCapital", а через деякий час працював в компанії "ICG Investments".

У 2012 році Умєров став співзасновником і членом правління Кримської міжнародної бізнес-асоціації. В цьому ж році був довіреною особою кандидата в народні депутати в 10 окрузі в АР Крим Ахтема Чигойза.

У 2016 році надав допомогу у створенні "Фонду Культурної Спадщини".

Політична діяльність

У вересні 2019 року Умєров був обраний народним депутатом України від фракції "Голос".

Під час роботи у Верховній раді очолював Тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу отримання використання міжнародної матеріально-технічної допомоги.

Також Умєров був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа", учасник української переговорної групи з РФ.

В серпні 2021 року указом президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. З грудня 2020 року Умєров є співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа".

До призначення міністром очолював Фонд Державного майна. На цій посаді Умєров працював з 7 вересня 2022 року.