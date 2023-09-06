Блінкен почав візит в Україні з вшанування загиблих військових

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва у середу побував на Берковецькому кладовищі, де вшанував загиблих захисників України. Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба, опублікувавши фото з кладовища, повідомляє Європейська правда.

"Держсекретар став першим моїм колегою, який розпочав день у Києві з вшанування наших загиблих героїв на Берковецькому кладовищі. Це жест поваги усім українським воїнам, які віддали життя за нашу свободу і право жити", – написав він.

I welcomed @SecBlinken in Ukraine.



The Secretary became the first counterpart to begin his day in Kyiv by paying tribute to our fallen heroes at Berkovetske cemetery.



This is a sign of respect to all Ukrainian warriors who gave their life for our freedom and the right to live. pic.twitter.com/yMSWFRTqh5 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 6, 2023

У своєму акаунті в X (Twitter) Блікен коротко описав мету свого візиту до України:

"Знову в Києві сьогодні, щоб зустрітися з нашими українськими партнерами, щоб обговорити їх контрнаступ, подальшу допомогу і зусилля по відновленню, і, перш за все, щоб зміцнити непохитну підтримку України з боку США".

Returned to Kyiv today to meet with our Ukrainian partners to discuss their ongoing counteroffensive, future assistance and reconstruction efforts, and above all, to reinforce the unwavering U.S. commitment to Ukraine. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 6, 2023

Нагадаємо, Ентоні Блінкен прибув з офіційним візитом до Києва у середу вранці.

Про можливість його візиту у середу ЗМІ неофіційно дізналися ще напередодні, проте у Держдепі відмовилися коментувати ці чутки.

Очікується, що під час візиту дипломат оголосить﻿ про нову допомогу для України.