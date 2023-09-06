Блінкен почав візит в Україні з вшанування загиблих військових
Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва у середу побував на Берковецькому кладовищі, де вшанував загиблих захисників України. Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба, опублікувавши фото з кладовища, повідомляє Європейська правда.
"Держсекретар став першим моїм колегою, який розпочав день у Києві з вшанування наших загиблих героїв на Берковецькому кладовищі. Це жест поваги усім українським воїнам, які віддали життя за нашу свободу і право жити", – написав він.
У своєму акаунті в X (Twitter) Блікен коротко описав мету свого візиту до України:
"Знову в Києві сьогодні, щоб зустрітися з нашими українськими партнерами, щоб обговорити їх контрнаступ, подальшу допомогу і зусилля по відновленню, і, перш за все, щоб зміцнити непохитну підтримку України з боку США".
Нагадаємо, Ентоні Блінкен прибув з офіційним візитом до Києва у середу вранці.
Про можливість його візиту у середу ЗМІ неофіційно дізналися ще напередодні, проте у Держдепі відмовилися коментувати ці чутки.
Очікується, що під час візиту дипломат оголосить про нову допомогу для України.