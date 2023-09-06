ГУР: кількість російських військових в полоні України значно збільшилась

Упродовж останнього періоду кількість російських військових в українському полоні значно збільшилася. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє Укрінформ.

"Росія повертає українських військовополонених і буде це робити. Зокрема, із власних міркувань – і внутрішньополітичних, і безпекових. В українському полоні також перебувають російські військовополонені. І за останній період їх стало значно більше" , – зазначив Юсов.

Водночас він підкреслив, що Женевські конвенції не передбачають обов'язкових обмінів полоненими під час війни. Однак представник ГУР МОУ наголосив, що Україна не чекає завершення бойових дій, а вже зараз повертає своїх громадян.