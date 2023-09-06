Блінкен пообіцяв довгострокову підтримку України з боку США

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон бачить прогрес українського контрнаступу, і Штати подбають про те, щоб Україна і зараз, і в довгостроковій перспективі мала необхідну допомогу, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав під час спільного з главою МЗС України підходу до преси у Києві.

Ентоні Блінкен нагадав, що під час кожного візиту в Україну за час повномасштабної війни вражений хоробрістю і стійкістю українців.

"Я тут передусім для того, щоби продемонструвати нашу тверду підтримку України. Ми бачили хороший прогрес у контрнаступі. Ми хочемо подбати про те, щоб в України було те, що їй необхідно не лише для успішного контрнаступу, але й у довгостроковій перспективі, щоби вона мала хороші важелі стримування, сильні оборонні спроможності, щоби агресія не повторилася" , – заявив він.

Держсекретар додав, що США також співпрацюватимуть з партнерами для того, щоб допомогти Україні відбудовуватися і ставати сильною економікою та сильною демократією.