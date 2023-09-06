РФ виготовляє десятки "Калібрів" на місяць, але це не дозволяє поновити запаси – ГУР

Росія на місяць виробляє десятки ракет типу “Калібр” і дещо меншу кількість ракет типу "Іскандер". Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє Укрінформ.

За словами Юсова, це достатньо обмежені можливості виробництва, які не покривають витрати і не дозволяють відновити запаси, наявні в РФ до 24 лютого.

"За рахунок "сірого імпорту", контрабанди вони якісь моменти закривають, але повністю це не закриває потреби російського ВПК" , – підкреслив представник української розвідки.

Юсов поінформував, що росіяни “регулярно використовують нововироблені ракети” для атак на територію України.

"Якщо говорити про дрони, – вони всі з нових партій. Але це переважно не російські дрони, якщо ми говоримо про Shahed. Це все крупновузлова збірка іранських ударних дронів із певними елементами, матеріалами, виробленими безпосередньо на території РФ" , – додав він.

Юсов також зазначив, що загроза російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України зберігається.

Він нагадав, що торік в осінньо-зимовий період Україна потерпала від масованих ракетних ударів. У цьому контексті представник ГУР МОУ поінформував, що від початку повномасштабного російського вторгнення, пік одноразового випуску ракет по території України – 120 штук. Юсов зауважив, що зараз таких масових ракетних ударів не спостерігається, зокрема у зв’язку з використанням Росією ракетного запасу і з обмеженими можливостями виробництва.