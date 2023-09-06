Російські добровольці передавали україні полонених з РФ – Юсов

Легіон “Свобода Росії” і Російський добровольчий корпус передавали Україні російських військовополонених, захоплених під час рейдів на території Російської Федерації. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України і Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що Легіон “Свобода Росії” і Російський добровольчий корпус продовжують виконувати бойові завдання на лінії розмежування, знищувати ворога і працювати разом з українськими Силами безпеки і оборони.

"Це – бойові підрозділи, які мають значні здобутки. На жаль, мають і втрати. Проте вони продовжують допомагати українцям знищувати ворога і захищати нашу землю" , – підкреслив представник ГУР МОУ.

Юсов також зауважив, що інформація про передачу цими формуваннями російських військовополонених до обмінного фонду України відповідає дійсності.

"Ми не коментуємо цифри, але це не одиночні випадки, коли РДК і Легіон “Свобода Росії” брали в полон російських військових" , – додав він.

Як повідомлялося, у травні на території Бєлгородської області розпочалися епізодичні бойові дії, відповідальність за які взяли на себе Легіон “Свобода Росії” та Російський добровольчий корпус. Певний час повідомлялося про успішні рейди російських добровольців територією РФ. Представники відповідних формувань заявляли, що захоплювали в полон російських військових та передавали їх до обмінного фонду України.