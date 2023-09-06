Зеленський вручив погони генералів військовим та правоохоронцям

Президент Володимир Зеленський присвоїв вищі військові та спеціальні звання та вручив погони військовослужбовцям сил оборони та правоохоронних органів України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Офіс президента.

Глава держави розповів про свої нещодавні поїздки в розташування 13 бойових бригад, які захищають Україну від загарбників на Донецькому та Запорізькому напрямках. Як зауважив Зеленський, йому "було важливо почути безпосередньо від воїнів про їхні потреби, щоб потім акцентувати на цих напрямках під час зустрічей із партнерами та у виробництві вітчизняної зброї".

Роздаючи погони, президент наголосив: присвоєння високого звання накладає обов’язок завжди, за будь-яких умов, обставин, настроїв та ситуацій, вести людей до головної мети – до перемоги України.

"Завжди саме так, щоб воїни – всі ці хлопці й дівчата різного віку і різних поколінь – вас поважали, розуміли вас, а ви – їх. І дуже важливо, щоб кожен вважав за честь битися заради України поруч із вами..

Ви – люди, які не відводять свїх очей, зустрічаючись поглядом із війною. Бережіть, будь ласка, життя наших воїнів, усіх солдатів, матросів, сержантів. Дбайте про державу, дбайте про наших воїнів. Я вам усім бажаю тільки одного – перемоги!".

Глава держави зокрема присвоїв звання генерал-майора та вручив відповідні погони начальнику Військової служби правопорядку у Збройних силах України – начальнику Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ Володимиру Гуцолу, начальнику Військової академії (м. Одеса) Дмитру Делятицькому, командувачу військ оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ Дмитру Красильникову, командувачу Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктору Хоренку.

Президент також присвоїв звання бригадного генерала та вручив погони начальнику Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ Сергію Баранову, начальнику Тилу командування сил логістики Збройних сил України Сергію Булавку, начальнику командно-штабного інституту застосування військ (сил) Національного університету оборони України Юрію Миколенку, начальнику штабу – заступнику командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ Сергію Сірченку, начальнику штабу – заступнику командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Ігорю Скибюку, начальнику Центрального управління наземними системами озброєння Командування Сил логістики ЗСУ Андрію Слюсарю, начальнику Центрального управління забезпечення засобами ураження озброєння командування Сил логістики ЗСУ Сергію Царію та іншим.

Присутні також вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх героїв, які загинули в боротьбі за Україну.