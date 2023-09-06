Держсекретар США та міністр закордонних справ Польщі обговорили Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау перед візитом американського посадовця до Києва, повідомляє Європейська правда.

Про це розповів глава польського МЗС.

За словами Рау, вони обговорили американсько-польську співпрацю у стримуванні російського імперіалізму, підтримку України, яка захищається від російської агресії, та посилення потенціалу стримування НАТО на східному фланзі Альянсу.

"Польсько-американський альянс є основою міцних трансатлантичних відносин" , – наголосив очільник зовнішньополітичного відомства Польщі.

Вже у Києві держсекретар США заявив, що Вашингтон бачить прогрес українського контрнаступу, і Штати подбають про те, щоб Україна і зараз, і в довгостроковій перспективі мала необхідну допомогу.