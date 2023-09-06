Росіяни обстріляли Костянтинівку, 16 загиблих та багато поранених – Зеленський
Вдень 6 вересня російські війська завдали ракетного удару по Констянтинівці Донецької області. Загинуло щонайменше 16 людей.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"На цей час артилерія російських терористів убила 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости", – написав президент.
"Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь", – додав Зеленський.