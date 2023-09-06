Українцям виплатили перший мільярд за пошкоджене житло – Мінвідновлення

За програмою компенсацій за пошкоджене бойовими діями житло "єВідновлення" було виплачено перший мільярд гривень. Про це заявили у Мінвідновлення, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що виплати за програмою отримали вже 12 146 українців, які звернулися за допомогою. Їм переказали понад мільярд гривень для ремонту пошкоджених російськими обстрілами квартир і будинків.

Загалом заяви на отримання допомоги від держави подали більше 41 тисячі людей. Найбільше - з тих територій, які знаходилися під окупацією або ж розташовані поблизу кордону з РФ.

Серед лідерів за поданими заявами та виплатами такі громади:

Харківська - 7 тисяч заяв;

Ірпінська - 3 тисяч заяв;

Ізюмська - 1,6 тисяч заяв;

Миколаївська - 1,3 тисяч заяв;

Балаклійська - 1,3 тисяч заяв.

Віцепрем’єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфрастукртури Олександр Кубраков наголосив, що процес – від подачі інформаційного повідомлення до безготівкового розрахунку — максимально цифровізований, алгоритм роботи комісій органів місцевого самоврядування прописаний у Постанові і обмежений чек-листом із вказаною вартістю робіт та будматеріалів. У разі проблемних питань заявник завжди може звернутися до Урядового контактного центру 1545.

"І серед масиву дзвінків не було жодного – про несправедливість чи неправомірність. Сподіваюсь, так триватиме і надалі" , – зауважив міністр.

Понад третина (35%) з тих, хто взяв участь у програмі єВідновлення – це люди, яким за 60. Найстарші одержувачі допомоги – три жінки, яким виповнилося 97 років з Київщини та Миколаївщини.

75% всіх грошей були витрачені на будівельні матеріали у невеликих місцевих магазинах, будівельні роботи також замовлені у фізичних осіб-підприємців.