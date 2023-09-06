Румунія посилить захист свого повітряного простору після останніх атак Росії на українські порти на Дунаї та падіння "Шахедів" з румунського боку, повідомляє Європейська правда.

Про це у коментарі Digi24 сказав речник Міністерства оборони Румунії Константин Спину.

Речник повідомив, що міністр Анджел Тилвар поїхав у райони над Дунаєм, що межують з Україною, та повторив його заяву про те, що фахівці знайшли там "фрагменти, що можуть бути частинами дрона". Разом з очільником Міноборони туди вирушили командувач повітряних сил і начальник штабу оборони Румунії.

"Слідчі групи Міністерства національної оборони, які обстежували цей район кілька днів, увечері повідомили про серію фрагментів, які можуть бути елементами дрона… Слідчі зібрали ці докази, розпочато лабораторні дослідження. Ми з точністю встановимо, яке їхнє походження… і публічно повідомимо висновки", – розповів речник.

За його словами, потенційно це можуть бути або наслідки російської атаки на Ізмаїл три дні тому, або давніших.

"Вживаються та будуть вживатися усі процедурні кроки, яких вимагає ситуація. Визначено конкретні заходи для посилення технічних спроможностей, моніторингу ситуації поблизу портової інфраструктури України, ми вжили додаткових заходів для безпеки нашого повітряного простору", – додав Спину.

Нагадаємо, 4 вересня в МЗС України з посиланням на Держприкордонслужбу повідомили, що під час атаки на українські порти на Дунаї у ніч на 4 вересня російські "Шахеди" впали на території Румунії, та додали фото вибуху з іншого боку Дунаю.

Румунська сторона фактично заперечила інцидент і заявила, що "використані РФ ударні засоби не становили прямої воєнної загрози для національної території чи територіальних вод Румунії".

Після цього глава українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що в України є фотодокази падіння дронів Shahed на румунській території.

У лютому Румунія вже фіксувала проліт російських ракет поблизу своїх кордонів. Київ тоді повідомив, що дві російські крилаті ракети "Калібр" перетнули кордон України з Молдовою та пролетіли у повітряному просторі Румунії.

З початком російських ударів у серпні 2023 року по інфраструктурі Ізмаїла та Рені Румунія також перевіряла, чи падали дрони або уламки від них на її території.