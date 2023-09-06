Шольц назвав ультраправу партію АдН "загоном руйнівників" країни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) в тому, що та загрожує знищити процвітання країни, повідомляє Європейська правда.

Про це ін заявив під час дебатів у Бундестазі щодо запропонованого його урядом бюджету, повідомляє DPA.

За його словами, ультраправа партія працює над "безглуздим руйнуванням добробуту" в Німеччині.

"Переважна більшість громадян знає, що самопроголошена "альтернатива" насправді є загоном руйнівників нашої країни", – заявив Шольц.

Канцлер додав, що АдН хоче демонтувати Євросоюз попри те, що процвітання Німеччини тісно пов'язане з її членством в ЄС. Водночас, додав він, його прагнення як канцлера полягає в тому, щоб вести Німеччину в правильному напрямку, йти на "сміливі компроміси" та робити "практичну роботу для країни".

"Таким чином, ми можемо протистояти тим, хто хоче отримати політичну вигоду від залякування або сценаріїв занепаду", – резюмував Шольц.

В останні місяці "Альтернатива для Німеччини" стабільно посідала друге або й навіть перше місце в рейтингах, відображаючи розчарування німців політикою чинного коаліційного уряду на чолі з Олафом Шольцом.

Згідно з одним із опитувань, майже дві третини громадян Німеччини заявили, що хотіли б бачити на чолі країни новий уряд.