Умєров зробив заяву після призначення міністром оборони

Новий міністр оборони України Рустем Умєров прокоментував своє призначення, повідомляє Новое время.

У середу, 6 вересня, Умєров написав у Facebook, що нова посада — водночас виклик для нього і обов’язок «як громадянина і гідного сина свого народу».

"Наша головна мета — перемога. Зроблю все від себе можливе та неможливе для перемоги України — коли ми звільнимо кожен сантиметр нашої країни та кожну нашу людину. Тих, хто, на жаль, тимчасово в полоні — обов’язково повернемо. Всіх — дітей, військовополонених, політв’язнів, цивільних. Повернемо нормальне та гідне життя в українські міста, які, на жаль, тимчасово окуповані. Ми знаємо, що люди там чекають на нас. Бо це наші люди і наші території" , — наголосив він.

Новий міністр наголосив, що спротив однієї людини — це спротив усієї країни, а за кожним захисником стоїть 42 мільйони українців і міністерство, яке «зробить усе для захисту та забезпечення всіх наших людей». Він додав, що українці, їхнє життя та гідність є найвищою цінністю та пріоритетом уряду.

«Україна сьогодні — це вільні люди вільного світу, які захищають фундаментальні цінності демократії та прав людини. Ми воюємо за це! І наш план — перемога! Без жодних відтінків та обговорень. Слава Україні!» — закінчив Умєров.

Верховна Рада призначила Рустема Умєрова міністром оборони 6 вересня. Напередодні парламент звільнив із цієї посади Олексія Резнікова, який очолював відомство з листопада 2021 року. Умєров із вересня 2022 року керував Фондом держмайна.

Що відомо про Рустема Умєрова

Рустем Умєров народився 1982 року і походить із сім'ї кримських татар, яку в травні 1944 року сталінський режим силоміць депортував з Алушти.

Він був делегатом Курултаю кримськотатарського народу п’ятого (2007 рік) і шостого (2012 рік) скликань. З 2007 року — радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, був його помічником-консультантом на громадських засадах у п’ятому, шостому, сьомому і восьмому скликаннях Ради.

У 2012-му також був довіреною особою кандидата в народні депутати в 10 окрузі в АР Крим Ахтема Чигойза. Умєров — співзасновник і входить до опікунської ради Фонду національного добробуту Криму.

На парламентських виборах 2019 року його вперше обрали народним депутатом України від партії Голос.

Навесні 2022 року Рустем Умєров, тоді ще нардеп, увійшов до складу делегації України, яка взяла участь у кількох раундах перемовин із Росією. Він був присутній як на переговорах у Білорусі, так і на етапі переговорів у Стамбулі (29 березня 2022 року), де Україна вперше озвучила ініціативу щодо майбутніх гарантій безпеки.

Також Умєров був одним із тих, хто сприяв проведенню великого обміну полоненими у вересні 2022 року, коли Україна повернула 215 людей, серед яких були 188 захисників Азовсталі та Маріуполя, включно з командирами Азову.