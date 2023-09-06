Розкрадання понад 8,4 млрд гривень ПриватБанку: НАБУ та САП направили справу до суду

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили слідство щодо розкрадання понад 8,4 млрд гривень колишнім топ-менеджментом ПриватБанку, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За версією правоохоронців, ще у 2016 році перед націоналізацією ПриватБанку колишній голова правління наказав перерахувати кошти з кореспондентського рахунку, який відкрили в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданими акредитивами двом компаніям-агротрейдерам.

У НАБУ зазначають, що в результаті такої операції банку було завдано збитків у розмірі 315 млн доларів (8,2 млрд гривень за курсом Нацбанку).

Щоб прикрити розтрату коштів ПриватБанку, організатори схеми підробили банківські документи та провели фіктивне кредитування пов'язаної з банком юрособи, уточнюють у бюро.

"Таким чином цю особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям" , - стверджують правоохоронці.

Крім цього, ексголова правління банку, його перший заступник та два керівники департаментів за день до визнання Приватбанку неплатоспроможним у грудні 2016 року на підставі неправдивих документів виплатили близько 223 млн грн коштів банку на користь пов'язаних з ним компаній.

"Ці кошти учасники схеми згодом вивели за кордон з метою легалізації" , - розповідають у НАБУ.

Серед обвинувачених: екс-голова правління ПАТ КБ "ПриватБанк" Олександр Дубілет, його перший заступник, заступник, колишній керівник департаменту фінансового менеджменту, колишній керівник департаменту підтримки міжбанківських операцій та керівник департаменту операційного спрямування банку.

Розшук Дубілета

Нагадаємо, Дубілета оголосили в розшук ще у 2021 році, оскільки він фігурує у справі про фінансові махінації у ПриватБанку.

При цьому у ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про те, що колишні топ-менеджери банку проживають в Австрії та Швейцарії.