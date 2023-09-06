Глава Міноборони Румунії пояснив ситуацію зі знайденими уламками дрона

Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар виступив із роз'ясненням щодо уламків безпілотника, знайдених у середу на території країни неподалік від місць, де РФ атакувала південь України, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в ефірі телеканалу CNN Antena 3.

За словами глави румунського оборонного відомства, поки що невідомо, коли уламки російського безпілотника впали в районі села Плауру і чи пов'язані вони з атакою, про яку заявила українська сторона на початку цього тижня.

Тилвар розповів, що у вівторок він поінформував президента Румунії Клауса Йоганніса про те, що на території країни не виявляли жодні частини безпілотників.

Однак увечері того ж дня румунські військово-морські сили, за його словами, виявили металеві уламки біля села Плауру, що межує з Ізмаїлом в Одеській області.

Після цього на місці події розпочалися слідчі дії, додав міністр.

"Вчора ввечері… наші підрозділи виявили уламки, які можуть бути пов'язані з безпілотним обладнанням. Вони… відібрали ці зразки і проводять їхній аналіз", – зазначив Тилвар.

Румунський міністр додав, що перші висновки щодо відсутності уламків дронів базувалися на даних його відомства, про що він згодом поінформував президента Йоганніса.

Раніше в Румунії підтвердили, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника.

До цього румунська сторона категорично заперечувала ймовірність того, що на їхній території могли впасти дрони, якими РФ атакувала південь України.

Нагадаємо, 4 вересня в МЗС України з посиланням на Держприкордонслужбу повідомили, що під час атаки на українські порти на Дунаї у ніч на 4 вересня російські "Шахеди" впали на території Румунії, та додали фото вибуху з іншого боку Дунаю.

Румунська сторона фактично заперечила інцидент і заявила, що "використані РФ ударні засоби не становили прямої воєнної загрози для національної території чи територіальних вод Румунії".

Після цього глава українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що в України є фотодокази падіння дронів Shahed на румунській території.