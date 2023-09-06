В РДК заявили, що вбили працівника ФСБ і поранили ще 10-ьох під час рейду

Російський добровольчий корпус, який воює на боці України, заявив про рейд у прикордонній смузі, під час якого постраждали співробітники російської Федеральної служби безпеки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє РДК в Telegram.

"Представники РДК, спільно із суміжними підрозділами, провели черговий успішний вогневий рейд у прикордонній смузі. Щонайменше один співробітник ФСБ загинув, близько 10 поранено".

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