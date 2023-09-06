В РДК заявили, що вбили працівника ФСБ і поранили ще 10-ьох під час рейду
Російський добровольчий корпус, який воює на боці України, заявив про рейд у прикордонній смузі, під час якого постраждали співробітники російської Федеральної служби безпеки, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє РДК в Telegram.
"Представники РДК, спільно із суміжними підрозділами, провели черговий успішний вогневий рейд у прикордонній смузі. Щонайменше один співробітник ФСБ загинув, близько 10 поранено".
Що передувало:
- У вівторок 5 вересня РДК взяв на себе відповідальність за рейд у Брянську область Росії 4 вересня і повідомив про ліквідацію двох співробітників прикордонної служби ФСБ.
- Раніше РДК повідомляли, що разом з СБУ провели атаку на аеродром у Курській області Росії 27 серпня.
- 24 червня РДК і легіон "Свобода Росії" підтримали заколот "вагнерівців" проти російської влади й закликали своїх прихильників до активних дій.
- РДК у травні заявляли, що перетинали кордон і заходили на територію Росії.