Зеленський назвав умову підписання закону про е-декларації

Президент Володимир Зеленський прийме рішення щодо закону про повернення декларування після консультацій, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав журналістам з посиланням на "Радіо Свобода".

"Я попросив віцепрем’єрку Стефанішину провести консультації. Після них я прийму рішення. Їх два" , – сказав заявив Зеленський, не виключивши вето.

Як повідомлялось, 5 вересня Верховна Рада ухвалила головний закон про повернення декларування чиновників. Однак ключова правка була відхилена. Вона передбачала негайне відкриття Реєстру електронних декларацій чиновників.