Зеленський назвав умову підписання закону про е-декларації
Президент Володимир Зеленський прийме рішення щодо закону про повернення декларування після консультацій, повідомляє Ділова столиця.
Про це він сказав журналістам з посиланням на "Радіо Свобода".
"Я попросив віцепрем’єрку Стефанішину провести консультації. Після них я прийму рішення. Їх два", – сказав заявив Зеленський, не виключивши вето.
Як повідомлялось, 5 вересня Верховна Рада ухвалила головний закон про повернення декларування чиновників. Однак ключова правка була відхилена. Вона передбачала негайне відкриття Реєстру електронних декларацій чиновників.