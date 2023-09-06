Україна закликала світ відреагувати на антисемітські висловлювання Путіна
Міжнародне співтовариство має засудити антисемітські висловлювання президента Росії Володимира Путіна на адресу українського лідера Володимира Зеленського, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у заяві Посольства України в Ізраїлі.
"Закликаємо світ рішуче засудити антисемітські заяви російського президента", — підкреслили у дипвідомстві.
Українські дипломати відзначили, що президент РФ неодноразово звертає увагу на етнічне походження Володимир Зеленського. А це є "черговим проявом глибоко вкоріненого антисемітизму російських еліт".
"Ізраїльський уряд повинен розуміти, що Путін своїми жорсткими словами проти президента Зеленського лише ще раз доводить, чому Ізраїль повинен підтримувати Україну та президента Зеленського у цей важкий час", — зазначили у диппредставництві.
Нагадаємо, 5 вересня у коментарі пропагандистського телеканалу ВГТРК російський диктатор Володимир Путін заявив, що "західні куратори поставили на чолі сучасної України етнічного єврея", аби "прикрити антилюдську сутність" України. Речник МЗС Олег Ніколенко відповів на закиди російського диктатора.