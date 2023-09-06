Зеленський розказав, про що домовився з прем'єркою Данії
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен порушили питання 12-го пакету підтримки у сфері оборони, повідомляє Ділова столиця.
Про це глава держави повідомив під час спільної пресконференції.
"У Данії триває тренування наших українських пілотів для F-16. В українських військових завдання — якнайшвидше підготувати необхідну інфраструктуру в нашій країні. І це одне з ключових завдань, які мають наразі виконати сили оборони", — заявив президент.
Як відзначив президент, сторони також порушили питання розширення можливостей тренування українських воїнів й прискорення інтеграції сучасних винищувачів в захист України.
Зокрема Україна, зі свого боку, вдячна за обладнання з розмінування й підготовку українських фахівців.
"У нас є домовленості про локалізацію виробництв машин розмінування. Я сьогодні теж порушував це питання з прем'єр-міністром Данії. Може, ми зможемо попрацювати в цьому напрямі і з данськими компаніями", — сказав Зеленський.
За словами президента, Україна запрошує Данію та її компанії взяти участь у Форумі оборонних індустрій, який запланований на цю осінь.
Володимир Зеленський додав, що він обговорив з прем'єр-міністром Метте Фредеріксен регулярні удари Росі її по морських портах України, а саме можливості захисту інфраструктури.
"9 вересня саме в Миколаєві буде відкрито офіс посольства Данії в Україні. Це надзвичайно важливий приклад, реально зразок того, як солідарність здатна працювати заради відновлення життя, захисту людей", — зазначив він.
Нагадаємо, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен втретє за час повномасштабної війни прибула в Україну та виступила у Верховній Раді.