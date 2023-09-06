Посол ЄС розповів, що визначає успіхи України у боротьбі з корупцією

Посол ЄС Матті Маасікас розповів про успіхи України у боротьбі з корупцією, зазначивши, що створені після Революції Гідності антикорупційні органи довели свою ефективність, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв’ю ЄП.

Маасікас вказав, що "по-справжньому" Україна почала боротися з корупцією лише після подій Революції Гідності.

"Створені тоді органи та інституції добре працюють. Це видно і за результатами їхньої роботи і за стабільністю – так, голова НАБУ Артем Ситник став першим в історії керівником правоохоронного органу України, який відпрацював на посаді повний строк, 7 років. І нових керівників цих органів обирають за дуже високими стандартами", – заявив дипломат.

За його словами, іншим елементом у питанні боротьби з корупцією "є рішучість політичного класу, прагнення політиків справді боротися з корупцією".

"Тут лакмусовим папірцем стане відновлення електронних декларацій посадовців та ухвалення закону з новим визначенням політично значущих осіб (інтерв’ю відбулося у вівторок, до голосування у Верховній Раді – ред.)", – зауважив Маасікас, додавши, що категоричної вимоги ЄС щодо публічності е-декларацій немає.

Ще одним елементом боротьби з корупцією, за його словами, є запит з боку журналістів та українського суспільства.

Маасікас нагадав корупційний скандал в Міністерстві оборони, коли ЗМІ повідомили, що відомство начебто закуповує харчі для військових за значно завищеними цінами.